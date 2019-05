LAVIGNE (HUOT), Alice



À St-Jérôme, le 3 mai 2019, est décédée Mme Alice Huot, à l'âge de 98 ans, épouse de feu Carmelle Lavigne.Elle laisse dans le deuil son frère Armand Huot, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai 2019 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le samedi 11 mai 2019 dès 10h30 à la résidence funéraire :10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu samedi le 11 mai 2019 à 13h30 en l'église de la paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y 1X9).