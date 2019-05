DESMARCHAIS, Mélanie



Subitement, au C.H.U.S. - site Fleurimont, le 29 avril 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée Mme Mélanie Desmarchais, conjointe de M. Alain Laferrière, demeurant à Iron Hill.Elle était la fille de Mme Ginette Champoux (Marcel Geoffrion) et de feu Dr Gilles Desmarchais (Élaine Harvey).Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le dans le deuil sa fille Liane; son frère Maxime (Véronique Massignani); ses neveux Jules, Jérôme et Jacob ; ses beaux-parents Roger Laferrière et Lucie Bouchard; sa demi-soeur et son demi-frère : Héléna (Félix Gauthier) et Félix Longpré; son beau-frère Jean Laferrière (Jacqueline Massé), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU450.390.1111vendredi le 10 mai 2019 à compter de 14h. Une célébration de sa vie se tiendra au complexe à 21h.Mélanie continuera de vivre, entre autres, grâce aux dons d'organes. En son honneur, signez votre carte de donneur et/ou contribuez monétairement à la Fondation Transplant Québec. Elle avait également à coeur d'aider les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Des dons à la Société Alzheimer Haut-Richelieu seraient également appréciés.www.alzheimer.ca/fr/hautrichelieuVos condoléances peuvent être transmises via notre site web au www.complexefuneraire.ca