PAQUETTE MARCOTTE, Denise



À St-Jérôme, le 4 mai 2019, est décédée Mme Denise Marcotte, à l'âge de 76 ans, épouse de M. Réal Paquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda Paquette (Daniel Thibodeau), Manon Paquette (Marc Vaudry), ses petits-enfants Alex et Frédérik, ses frères et soeurs Nicole, Lise, Réjean, Donald et leurs conjoints(es), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 mai 2019 de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h ainsi que le vendredi 10 mai 2019 dès 9 h à la résidence funéraire :676, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 4M5Les funérailles auront lieu le vendredi 10 mai 2019 à 11 h en l'église St-Antoine (705 boul. Des Laurentides, St-Jérôme, Qc, J7Z 4M6).