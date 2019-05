Céline Dion est une «reine diabolique» dans cette vidéo pour Vogue

Les vedettes se sont surpassées en matière de looks cette année au gala du Met, et Céline Dion ne fait pas exception, elle qui a épaté la galerie dans une confection Oscar de la Renta absolument éblouissante.

Couverte de franges, de paillettes et de plumes, Céline Dion n’est certainement pas passée inaperçue, tout comme de nombreuses autres célébrités qui ont tout donné en fait de look.

Pour couronner cette soirée haute en couleur, le magazine Vogue a partagé quelques vidéos de vedettes triées sur le volet et placées dans des mises en scène inusitées au musée. Encore une fois cette année, Céline Dion a fait partie de la sélection finale et a sorti son meilleur jeu d’actrice pour nous convaincre de la suivre dans la bibliothèque du musée... Avec un rire guttural digne des plus grandes evil queens.

Céline Dion est apparue pour la première fois de sa carrière au gala du Met en 2017. Elle avait alors paradé dans une création de Versace.

Le thème du gala cette année était «Camp: Notes on Fashion» et plusieurs vedettes sont allées très (très) loin. D'ailleurs, Céline Dion avait d'abord cru que le camping serait à l'honneur lors de cette soirée ultra-glam! On vous invite à voir les looks tous plus originaux les uns que les autres par ici.