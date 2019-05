Comités de retraite de la Ville: Désinvestissement dans les énergies fossiles suggéré

MONTRÉAL | L’administration Plante suggère aux comités de retraite de la Ville de retirer leurs investissements dans les énergies fossiles, sans pour autant pouvoir les contraindre dans leurs choix de placements.

«Les comités de retraite sont autonomes et indépendants et ont, par conséquent, toute la latitude dans la prise de décision. Notre appel est somme toute symbolique, mais nous croyons qu’il est de notre devoir de prendre position et d’en informer les comités de retraite en ayant l’espoir de pouvoir les sensibiliser à cette question», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La caisse commune des retraités de la Ville possède divers investissements totalisant 9 milliards $, tandis que celle des retraités des services policiers compte 5,5 milliards $ en investissements en tout genre.

La part des placements dans des énergies fossiles n’a pas été précisée. Selon le président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais, les détails des portefeuilles de placements sont confidentiels.

Les mesures coercitives n’étant pas une option, Mme Plante mise sur la persuasion. «La bataille historique que nous devons mener aujourd’hui est celle des changements climatiques. C’est le combat de notre génération et pour les générations futures, a fait valoir la mairesse. C’est pourquoi le président du comité exécutif et moi-même avons adressé une lettre au comité de retraite de la ville de Montréal afin de les inviter à modifier leur politique de placement pour se retirer des énergies fossiles.»

Des investissements socialement responsables ne se traduiront pas par des fonds de pension moins bien garnis, a soutenu M. Dorais. «On ne perd pas d’argent, on continue à faire pas mal d’argent, mais tout en donnant un volet éthique à nos investissements.»

Par ailleurs, le conseiller indépendant Marvin Rotrand a plaidé pour un retrait des investissements potentiels dans l’industrie du tabac, afin d’être cohérent avec les messages de santé publique.

«Je ne veux pas faire la hiérarchie des causes, mais le message que je veux envoyer aujourd’hui, c’est que les changements climatiques, c’est le combat de notre génération», a dit Mme Plante. La demande se limitera donc aux énergies fossiles pour le moment.

Le Bureau des régimes de retraite de Montréal n’a pas émis de commentaires au «24 heures».