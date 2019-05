«David m’a sauvé la vie» -un camionneur

Un garde du corps du gouvernement a reçu une médaille mardi pour avoir sauvé d’une mort certaine un camionneur de 41 ans, impliqué dans un grave accident de la route l’été dernier à Repentigny.

David Ross, un agent de la paix assigné à la protection des personnalités politiques, a reçu la médaille de l’Assemblée nationale des mains du député et adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière, mardi à Québec.

En plus de la femme, des enfants et des parents de l’agent Ross, le camionneur sauvé in extremis n’aurait manqué la cérémonie pour rien au monde.

Deuxième chance

« Quand je suis arrivé à l’hôpital après l’accident, les infirmières m’ont demandé ma date de naissance et j’ai donné la date du jour, raconte Marc Vigneault. J’ai eu l’impression qu’on m’avait offert une deuxième chance ce jour-là. David m’a sauvé la vie. Il m’a fait revivre. »

Tôt le vendredi 29 juin dernier, M. Vigneault circulait à bord de son poids lourd sur l’autoroute 40 est à Repentigny. Il a dû freiner brusquement lorsque le poids lourd qui le précédait s’est immobilisé à l’approche d’un chantier de construction.

« Je roulais à 100 km/h avant l’impact », indique-t-il.

Circulant dans la voie inverse, l’agent Ross n’a pas hésité à immobiliser son véhicule pour venir prêter main-forte. Il n’a pas aperçu Marc Vigneault instantanément, puisque la cabine de son camion avait été extrêmement compressée lors de l’accident.

« Quand il m’a trouvé, il s’est mis à me parler en attendant les secours et il essayait de me rassurer », se remémore le camionneur.

Or, peu de temps après, le poids lourd s’est enflammé. Le constable spécial s’est empressé d’aller chercher l’extincteur dans son véhicule ainsi que ceux dans les poids lourds à proximité, afin de protéger le conducteur du feu en attendant l’arrivée des pompiers. Ses efforts ont porté leurs fruits et Marc Vigneault a été épargné du violent brasier.

Après environ 1 h 30 de travail, les pompiers ont réussi à extraire le camionneur de la carcasse de fer.

Importantes blessures

Une fois à l’hôpital, la victime a été soignée pour une hanche, un genou, une jambe et un bras cassé. Des débris de métal ont également déchiré son œsophage, son palais et son artère fémorale.

Au terme de trois mois d’hospitalisation et de réadaptation intensives, M. Vigneault se porte désormais beaucoup mieux.

Avec le recul, il réalise que rien ne forçait le constable spécial à s’arrêter pour lui venir en aide.

« Il aurait pu se dire, comme bien des gens, que quelqu’un d’autre allait s’arrêter, et personne ne l’aurait jamais su et je ne serais probablement plus de ce monde », dit M. Vigneault.

La cérémonie de mardi fut très émotive pour l’agent Ross, mais aussi pour le camionneur.

« J’étais très impressionné de le revoir et de lui serrer la main, souffle M. Vigneault. Il a les yeux brillants. C’est comme si je voyais un ange. »