De grands souliers pour David Desloges

David Desloges a été nommé mardi entraîneur-chef du programme de soccer féminin du Rouge et Or de l’Université Laval.

Desloges prend ainsi la relève de Helder Duarte décédé subitement le 21 février dernier et qui fut le seul entraîneur-chef de l’histoire du programme. Desloges a été présenté aux joueuses mardi midi.

Entraîneur-chef de Garneau de 2005 à 2016, période au cours de laquelle les Élans ont remporté six titres nationaux et la bannière provinciale chaque année, il s’était accordé une pause pour diriger l’équipe de sa fille qui évoluait dans le soccer compétitif. Il a aussi dirigé l’équipe senior du Royal de Beauport pendant deux ans.

« Ma réflexion n’a pas été longue, a raconté Desloges pour expliquer son désir de postuler. C’est le poste le plus intéressant dans la région de Québec. J’avais décidé de laisser ma fille voler de ses propres ailes et cette opportunité immense et tragique en même temps en raison du départ de Helder s’est présentée. Je prévoyais coacher ailleurs cette année et je ne peux pas demander mieux comme opportunité. »

Comment Desloges entrevoit-il de succéder à un monument du soccer régional comme Duarte ? « Helder était un immense rassembleur et possédait de grandes valeurs humaines, a-t-il mentionné. Il avait un côté drôle et attachant qui est irremplaçable. J’espère conserver le côté rassembleur et humain tout en amenant ma personnalité et mes idées sur le plan soccer. »

Desloges a senti un bon courant passer lors de sa rencontre avec les joueuses. « J’ai coaché plus de 50 pour cent de l’équipe à l’époque à Garneau, a-t-il indiqué. Ça va faciliter la transition. Les filles avaient le sourire et semblaient contentes. J’ai hâte aux rencontres individuelles. C’est hyper motivant de penser aux rencontres individuelles avec les nouvelles, dont quelques-unes que j’ai affrontées quand elles étaient avec les Dynamiques de Sainte-Foy. »

Adjoints

Entraîneuse-chef par intérim et adjointe de Duarte pendant sept années, Marie-Pier Bilodeau a postulé pour le poste. Sera-t-elle de retour comme adjointe ? « Je n’ai pas commencé à réfléchir à qui seront mes adjoints, a-t-il précisé. Je n’ai aucune idée si Marie-Pier est intéressée. On se connaît et on va se parler, mais pas dans les prochaines semaines. Je veux prendre le temps de m’asseoir dans ma nouvelle chaise et de bien mesurer chaque décision. Le suivi du recrutement est ma priorité. Je veux rassurer les filles. »

Desloges ne prévoit pas de problème à jongler avec son travail d’entraîneur et celui d’architecte, lui qui possède son entreprise. « Je ne pouvais pas refuser une telle opportunité. C’est une occasion qui ne se présente pas toujours. »

Six candidats ont été retenus en entrevue. En plus de Desloges et Bilodeau, on retrouvait entre autres Vincent Cournoyer, des Élans de Garneau, Samir El Akkati, des Dynamiques de Sainte-Foy, et Alfred Picariello, du Dynamo de Québec.