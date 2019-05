DUVAL, Joseph



Le 3 mai, à l'âge de 95 ans, est décédé Joseph Duval, ancien combattant du Régiment Maisonneuve, époux d'Aline Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Gilles), Sylvie (Pierre), Guy (Claudette) et Lise (Mario), ses petits-enfants Eveline, Frédéric, Yanick, Catherine, Valérie, Nicolas et Guillaume, leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants Adam, Xavier, Charles, Lily et Alysse, sa soeur religieuse Gisèle, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à :505, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comle vendredi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 11 mai de 9h à 11h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 11h.