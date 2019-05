Événement Juste pour ados: Un grand party pour ados

L’événement Juste pour ados présenté cet été sur la Place des Festivals souhaite réunir les plus grandes vedettes de la télé, du web et de l’humour pour offrir aux jeunes l’opportunité de rencontrer leurs idoles

«C’est comme le "Beachclub" mais pour les ados, et pas vulgaire», a indiqué le sourire aux lèvres Pascal Morrissette, instigateur et animateur de l’événement Juste pour ados.

L’événement-spectacle sera présenté cet été, le 21 juillet sur la Place des Festivals, pour une quatrième édition cette année. «C’est un deux heures trente, dehors, de spectacles, de rencontres avec les artistes; c’est un gros party où il y a plus de 125 vedettes jeunesse et plus de 8000 jeunes», a poursuivi l’animateur.

L’événement souhaite donner l’occasion aux ados du Québec de rencontrer leurs idoles le temps d’un spectacle. «Notre mandat, c’était vraiment de leur offrir leur journée dans l’année, comme le faisait dans le temps de "KARV, l’anti.gala". Je voulais créer ce rassemblement de jeunes-là, leur journée gratuite, où ils vont pouvoir rencontrer leurs idoles et échanger avec eux», a expliqué Pascal Morrissette.

Plusieurs invités de marque sont attendus pour cet événement jeunesse dont la popularité n’a fait que grandir à travers les années. Parmi les vedettes qui risquent de faire sensation, on peut penser à Mariana Mazza, Ludovick Bourgeois, Pascal Barriault, Pierre-Yves Roy-Desmarais, la grande gagnante d’«Occupation Double Grèce» Catherine Paquin et plusieurs autres.

#PASGAME

L’événement Juste pour ados adoptera cette année la thématique «Pas Game!». Un spectacle d’une heure sera présenté dans la première partie de l’événement à travers lequel des défis seront lancés à plusieurs des invités sur place.

«Cette année, on abuse du thème "Pas game". Il y a des jeunes qui vont pouvoir donner des “pas game” à des artistes. Moi, je vais en donner, je vais en recevoir aussi, c’est ultra participatif», a détaillé l’animateur.

«Par exemple, ça se pourrait qu’on donne un “pas game” à un chanteur très connu, et qu’on lui dise "pas game de faire une version spéciale d’une de tes chansons", a poursuivi l’animateur. Et là, "Boum", il vient la faire».

«Pour Mariana Mazza, on va demander aux jeunes quels défis “pas game” vous voulez lui donner dans son numéro, et elle va tenter d’en faire le plus possible sur la scène», a ajouté Pascal Morrissette.

La célèbre «Allée des vedettes» succédera ensuite au spectacle, où les fans et leurs idoles auront plus d’une heure pour discuter et prendre quelques égoportraits.

• L’événement Juste pour ados aura lieu le 21 juillet à 16 h sur la Place des Festivals. L’entrée est gratuite.