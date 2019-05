Financement du REM: la Ville de Québec demande des explications à Bonnardel

La Ville de Québec sourcille devant les sommes que le ministre des Transports, François Bonnardel, est prêt à accorder à Montréal pour son REM et l'accuse d'accroître le déséquilibre entre la capitale et la métropole.

Le vice-président du comité exécutif et président du Réseau de transport de la capitale (RTC), Rémy Normand, a écorché le gouvernement caquiste, qui, par la voix de son ministre des Transports, François Bonnardel, a cette semaine donné le feu vert pour le lancement d'études préliminaires pour le prolongement du Réseau électrique métropolitain (REM) vers Laval et au sud de la métropole.

Il a mandaté la Caisse de dépôt et placement pour réaliser celles-ci d'ici 2020.

«Ça nous interpelle grandement. Il faut qu'on ait les justifications. On est une patte en l'air par rapport aux modalités de financement de notre propre projet de réseau structurant à Québec. Et on annonce des choses à Montréal. Je n'ai pas vu d'études ni d'analyse de besoins. Peut-être qu'elles sont là, je ne sais pas. Mais on va avoir besoin de justifications», a exprimé M. Normand.

Il estime que le gouvernement est en train de creuser davantage l'écart entre Québec et Montréal en transport collectif.

«On s'apprête à mettre beaucoup plus d'argent dans la région de Montréal, ce qui fait en sorte que le déséquilibre, qu'on dénonce depuis le début dans la répartition des sommes en transport en commun au Québec va s'accentuer encore plus que ce qu'on a noté par le passé. On a besoin de se faire expliquer la décision gouvernementale. Ça nous interpelle beaucoup.»

Le président du RTC a confirmé qu'aucune avancée n'a eu lieu dans le dossier du financement de son propre réseau, pour lequel une somme de 800 millions $ en provenance du fédéral est toujours manquante en raison d'une mésentente entre les deux ordres de gouvernements supérieurs.