Français douteux des sénateurs nommés par Trudeau

♦ Cette unilingue anglophone ne compte pas apprendre le français de sitôt. Elle a été nommée au Sénat en 2016 et sa retraite du Sénat est fixée en 2022. Elle nous a écrit en anglais : « Je ne me suis pas inscrite à des cours de français, car je passerai moins de six ans au Sénat, ce qui est bien moins que ce qu’il me faudrait pour devenir fonctionnelle dans une langue seconde. »