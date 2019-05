Groupe TVA : Pas de crédit d’impôt, pas de studio MELS 4

Le Groupe TVA revient à la charge et demande à Québec de s’engager « contractuellement » à maintenir les crédits d’impôt à la production cinématographique, en vue de la construction d’un nouveau studio, MELS 4.

Face à la chute de ses revenus publicitaires dans les secteurs de la télévision et du magazine, le Groupe TVA poursuit l’expansion de son volet Cinéma. L’entreprise souhaite construire un mégastudio de 160 000 pieds carrés, pour répondre à la demande grandissante de maisons de productions étrangères. Ce sont principalement les mégaproductions télévisuelles américaines qui pourraient faire appel à ces nouveaux studios, qui devraient être construits à Montréal.

Or, avant d’aller de l’avant, Québecor et sa filiale Groupe TVA insistent pour des « garanties contractuelles » de Québec. Et le temps presse.

« Avant de donner le feu vert à MELS 4, il est essentiel d’obtenir des garanties (...) sur la stabilité des crédits d’impôt », affirme la présidente et chef de la direction de Groupe TVA, France Lauzière.

Ce studio de 40 millions $ ferait de MELS (une division de TVA), l’un des géants en Amérique du Nord dans la location de studios de tournage de renommée mondiale et autres services liés au cinéma et à la télévision, tels les mobiles de production, les effets visuels, la production, la postproduction, etc.

Ces garanties doivent être données « d’ici quelques semaines au plus tard », dit-elle, « puisqu’il y a urgence de commencer à construire le studio pour saisir toutes les opportunités d’affaires de producteurs étrangers qui n’auraient pas choisi de venir au Québec autrement ».

Ces crédits d’impôt permettent au Québec de demeurer compétitive face aux autres provinces, notamment l’Ontario et la Colombie-Britannique, qui déroulent eux aussi le tapis rouge pour ces grandes sociétés américaines.

« À défaut d’une garantie, nous devons renoncer à la construction de MELS 4 », a insisté Mme Lauzière.

Rappelons que le plan d’affaires sur 10 ans pour cet espace de tournage et de production mise sur des dépenses de 175 millions $, des dépenses directes de production de 1,05 milliard $ et des retombées économiques évaluées environ 2 milliards $ pour le Québec.

MELS offre actuellement 23 studios, d’un espace total de 225 000 pieds carrés.

Plus de détails suivront.