Inondations: La vigilance est de mise à Montréal

MONTRÉAL | Même si le niveau de l’eau est stable depuis quelques jours, les Montréalais des secteurs menacés par les inondations sont invités à rester prudents.

«Les prochains jours, c’est vigilance, vigilance, vigilance. On ne baisse pas la garde, a indiqué Martin Guilbault, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Nous, notre travail n’a pas diminué. On est toujours en surveillance, en mode vérification pour s’assurer que les digues sont conformes et que tout va bien.»

Ce dernier a indiqué qu’il était préférable de conserver les sacs de sable devant les maisons, malgré l’efficacité des digues construites dans certains secteurs. «Enlevez-les pas tout de suite. Attendez qu’on donne le OK. Si jamais il y a une brèche dans une digue [...], c’est ça qui va sauver votre maison.»

Selon M. Guilbault, 96 résidences ont été évacuées, 49 sont toujours isolées et 138 maisons ont eu des infiltrations d’eau depuis le début.