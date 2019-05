Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Notre-Dame de la vie intérieure

Dernier opus du groupe punk Crabe, l’album Notre-Dame de la vie intérieure déploie la même énergie brute et explosive que ce à quoi le groupe nous a habitué depuis le début de ses 12 ans de carrière. Fort de son énergie qui l’a propulsé l’année dernière jusqu’à la finale des Francouvertes, la formation propose ici un album de onze titres qui explore les profondeurs de la nature humaine à travers un duo guitare et batterie désormais hautement abouti.

Disponible depuis le 3 mai

Je sors

Danse

Quadriptyque I-II-III

Produit par la compagnie Corpuscule Danse, sous l’initiative de la directrice artistique et co-fondatrice France Geoffroy, le spectacle Quadriptyque I-II-III souhaite mettre de l'avant la danse intégrée au Québec, un type de danse qui regroupe sur scène des personnes avec et sans handicap. Trois chorégraphes établis, Deborah Dunn, Benoît Lachambre et Lucie Grégoire, seront spécialement réunis pour l’occasion.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Cinéma

Sur les toits Havane

Réalisé par Pedro Ruiz, le documentaire Sur les toits Havane dresse le portrait des nombreux habitants de cette ville cubaine forcés à vivre sur les toits d’un quartier pauvre en raison d’une importante crise du logement. Un film de 80 minutes qui témoigne d’une société bouleversée par près de 60 ans d’un gouvernement de la révolution.

Ce soir à 21h20 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Spectacle

Paroles de femmes

Ce spectacle bénéfice au profit de l’Auberge Madeleine, un organisme qui a pour mission de venir en aide aux femmes en situation d’itinérance, en est cette année à sa 8e édition. Pour l’occasion, plusieurs grandes voix de la chanson québécoise seront de la soirée, dont Charlotte Cardin, Safia Nolin, Ingrid St-Pierre, Fanny Bloom et Frannie Holder.

Ce soir à 19h au Théâtre Paradoxe, 5959 boulevard Monk

Lancement

BOYS Like Having Fun

La formation Forest BOYS lancera ce soir son nouvel EP intitulé BOYS Like Having Fun. Marquant le retour de deux membres de la formation The Seasons, Julien Chiasson et Rémy Bélanger, le groupe souhaite avec ce nouvel opus s’affranchir des conventions sociales et revenir au plaisir d’une création musicale sans pression et sans attentes.

Ce soir à 17h au Newspeak, 1403 rue Sainte Élisabeth

Cinéma

Mon bébé

Le long métrage Mon bébé, réalisé par Lisa Azuelos, raconte l’histoire de Héloïse, une mère de trois enfants, qui voit sa plus jeune fille Jade quitter la maison familiale pour poursuivre ses études au Canada. L’heure du grand départ se rapprochant de plus en plus, Héloïse réalise petit à petit que leur relation mère-fille, si fusionnelle, ne pourra plus se maintenir comme avant et qu’elle devra un jour ou l’autre laisser partir « son bébé ».

Ce soir à 20h45 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Je reste

Vidéoclip

Coton ouaté

Fort d’un succès retentissant suite au lancement de leur album Perfecto en janvier dernier, le groupe Bleu Jeans Bleu offre maintenant un vidéoclip pour leur chanson Coton Ouaté. L’humour caractéristique de la formation jumelé à leur indéniable sens du rythme apparaît tout au long du vidéo, alors que l’on suit le chanteur Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, déambuler dans son quartier.

En ligne depuis le 30 avril

Album

Promises

Dernier opus du prolifique auteur-compositeur-interprète Paul Cargnello, l’album Promises représente son quinzième album en vingt ans de carrière. Rassemblant 10 titres anglophones originaux, aux couleurs rock, électro et disco, et sur lesquels il a joué l’ensemble des instruments, Promises constitue l’album le plus significatif de la carrière du musicien.

Disponible depuis le 3 mai

Livre

Après le naufrage – Refonder le Parti québécois

Écrit par l’auteur et professeur d’histoire Frédéric Bastien, ce livre tente de saisir les raisons expliquant les résultats des élections provinciales d’octobre 2018 qui ont mené à la pire défaite de l’histoire du Parti québécois.

En librairie depuis le 7 mai