Katy Perry s'est habillée en gros hamburger pour l'after-party du Met

C’est bien connu, Katy Perry ne fait jamais les choses à moitié, et son costume à l'after-party du Met en est la preuve!

Après s’être déguisée en chandelier sur le tapis rouge du gala du Met 2019, la chanteuse ne comptait pas en rester là et a poussé l’excentricité jusqu’au sommet avec son look pour le party d’après-gala. Alors que les Kardashian de ce monde portaient des tenues glam et sexy, Katy, elle, s’est vêtue d’un gros hamburger et de pantoufles pour aller faire la fête.

On ne sait pas trop pour quelles raisons celle qui est derrière le succès California Girls s’est costumée ainsi, mais elle a sans contredit attiré tous les regards et même les mains baladeuses des vedettes!

Céline Dion a même «kissed a girl, and she liked it»!

...et ne s'est pas gênée pour lui attraper la boulette.

Plusieurs de nos vedettes préférées étaient d’ailleurs présentes sur ce tapis rouge tant attendu, dont Lili Reinhart et Cole Sprouse, qui étaient absolument FABULEUX!

On vous invite à voir tous les looks de nos préfs par ici.

