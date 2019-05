Laïcité: début des audiences publiques

QUÉBEC – Les audiences publiques sur le projet de loi 21, interdisant les signes religieux pour les employés de l’État «en position d’autorité», débutent mardi à l’Assemblée nationale.

Au total, une trentaine de groupes et intervenants prendront ainsi la parole devant la commission parlementaire, et ce jusqu’au 16 mai.

Mardi, c’est une représentante de l’organisme Pour les droits des femmes du Québec qui ouvrira le débat. Ce sera ensuite au tour de Djemila Benhabib et Louise Mailloux du collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité, suivie du Mouvement national des Québécoises et Québécois, de l’association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, des philosophes Charles Taylor et Jocelyn Maclure pour la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et du centre consultatif des relations juives et israéliennes.

Le gouvernement de François Legault a déposé le projet sur la laïcité le 28 mars dernier et fait beaucoup réagir depuis.