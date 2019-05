Laïcité et bâillon : la mémoire sélective des libéraux

L’ex-ministre et députée libérale Hélène David est une des meilleures parlementaires de l’Assemblée nationale. Érudite, posée, pertinente, la porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité a même réussi tout un exploit.

Dans le cadre du débat entourant le projet de loi 21 du gouvernement Legault sur la laïcité de l’État, Mme David s’est montrée plus que capable d’aborder ce dossier délicat et émotif avec mesure et dans le respect des points de vue divergents de celui du PLQ.

Bref, après les insultes que l’ex-premier ministre libéral Philippe Couillard faisait pleuvoir régulièrement sur les tenants de l’interdiction des signes religieux pour certains fonctionnaires, c’est un changement aussi radical que salutaire.

Un seul bémol.

Ce matin, avant l’ouverture des consultations particulières sur le projet de loi 21 à l’Assemblée nationale, Mme David a fait une remarque plutôt étonnante.

Faisant référence à la possibilité d’un recours ultime au bâillon en juin prochain par le gouvernement Legault pour adopter le projet de loi 21, la députée a dit ceci :

«Quand on enlève des droits, il n’y en n’a jamais eu de bâillon pour enlever des droits.»

Vraiment?

Or, le 18 mai 2012, dans la foulée du Printemps érable, le gouvernement libéral de Jean Charest a fait tout à fait la même chose. Et ce, sous la pluie d’ailleurs de nombreuses critiques fondées.

En ayant recours au bâillon, il a en effet adopté le projet de loi 78 qui, dans les faits, visait à limiter des droits aussi fondamentaux que les libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique.

En juillet 2012, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec le confirmait elle-même dans un avis cinglant contre les effets autoritaires de la loi 78 adoptée sous bâillon par le gouvernement Charest.

Pour fins de mémoire, voici quelques passages-clé de sa conclusion :

«L’analyse de conformité détaillée qu’a faite la Commission (de la loi 78) lui a permis de confirmer les sérieuses inquiétudes qu’elle avait soulignées avant l’adoption de la Loi.

Ainsi, de nombreuses dispositions de celle-ci enfreignent directement ou indirectement les libertés et droits garantis par la Charte, notamment les libertés fondamentales protégées par l’article 3 de celle-ci. Ces dispositions devraient, de ce fait, être jugées inapplicables en droit en vertu de l’article 52 de la Charte puisque le législateur n’a pas prévu expressément que la Loi s’applique malgré celle-ci.» (...)

«Ainsi, en résumé, la Commission considère que les articles suivants de la Loi étudiée sont contraires à la Charte (des droits et libertés de la personne du Québec) :

- L’article 13 parce qu’il porte atteinte aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Formulé en des termes larges et imprécis, il interdit nécessairement des gestes et des activités protégés par les garanties relatives aux libertés fondamentales.

- L’article 14 parce qu’il porte atteinte à la liberté de réunion pacifique et, de ce fait, aux libertés d’expression et d’association en interdisant tout rassemblement à l’intérieur d’un édifice où sont dispensés des services d’enseignement par un établissement, sur le terrain où est situé un tel édifice ou dans un rayon de 50 mètres des limites externes de celui-ci.

De telles limites ne sont aucunement fondées sur la jurisprudence en la matière et sont contraires à l’interprétation que fait la Commission de la liberté de réunion pacifique dans un lieu public.

- Les articles 12 à 14 parce qu’ils portent atteinte à la liberté de conscience des personnes visées en les obligeant à passer outre à leur sentiment de solidarité et à leur conviction. Ces dispositions risquent de plus de les mettre en situation de devoir exprimer une opinion qui est peut-être contraire à la leur, ce qui selon la jurisprudence constitue une entrave à la liberté d’opinion.

L’article 15 parce qu’il porte atteinte à la liberté d’association en imposant aux associations visées un principe distinct de responsabilité, comprenant une obligation de moyen eu égard à un contrôle qu’elles n’ont pas, ni en fait ni en droit, sur leurs membres. Cette obligation a également pour effet de limiter indûment les libertés d’opinion et d’expression des représentants de ces associations.

- Les articles 16 et 17 parce qu’ils portent atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique en instaurant un régime de déclaration préalable pour toute manifestation de 50 personnes ou plus.

Les articles 18 à 31 parce qu’ils portent atteinte aux libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. En raison de leur sévérité excessive et du doute qu’ils provoquent quant à ce qui est permis ou non, elles constituent en elles-mêmes un frein à l’exercice des libertés fondamentales.

La Commission est d’avis que les atteintes aux libertés fondamentales que constituent ces articles ne peuvent être justifiées en vertu de l’article 9.1 de la Charte, notamment en raison de l’étendue de leur portée, du trop large pouvoir discrétionnaire qui caractérise leur application.

La Commission relève également à ce propos la disproportion qu’introduit la Loi entre les conséquences que pourraient entraîner l’ensemble des mesures administratives, civiles et pénales qu’elle prévoit et l’effet bénéfique que l’on pourrait attribuer à ces dispositions.

De plus, la Commission en vient à la conclusion que les articles 12 à 31 de la Loi devraient être jugés inapplicables en droit en vertu de l’article 52 de la Charte, puisque le législateur n’y a pas dérogé expressément.»