Le Prince Charles heureux d’être grand-père d’un nouveau petit-fils

Le prince Charles s’est dit mardi heureux d’être devenu grand-père d’un nouveau petit-fils, après la naissance du garçon du prince Harry et de son épouse Meghan, lors d’une visite en Allemagne.

« C’est aussi vraiment un plaisir particulier d’être de nouveau à Berlin, en particulier en tant que grand-père d’un nouveau petit-fils qui vient de naître », a-t-il déclaré en allemand dans un discours à l’ambassade britannique.

Il s’était déjà dit un peu plus tôt, en marge d’une réception avec le chef d’État allemand, « évidemment enchanté » et « impatient » de voir la nouvelle petite famille « dans les prochains jours, quand les choses se seront calmées ».

C’est la quatrième fois que le Prince Charles devient grand-père, il avait déjà deux petits-fils et une petite-fille, tous trois enfants du prince William.

Lors de son passage avec son épouse Camilla à la porte de Brandebourg, symbole de Berlin, plus tôt dans la journée, cette dernière s’est elle dite « ravie » après la naissance de l’enfant.

Le prince et sa femme ont rencontré la chancelière Angela Merkel et le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Ce dernier a offert un ours en peluche au prince pour son nouveau petit-fils.

Le couple royal reste en Allemagne jusqu’à vendredi. Il sera à Leipzig mercredi.