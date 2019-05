L’égalité de l’amour des parents pour tous leurs enfants

Quand une mère te dit que l’une de ses filles dénonce l’attention qu’elle et son mari (son père en l’occurrence) portent à la famille de sa sœur aînée décédée, tu la renvoies à son âme et conscience qui devrait lui dicter si elle fait bien ou mal. Je vois bien par tes propos que tu as oublié que tout le monde n’est pas obligé de s’entendre dans une famille. Le caractère de chacun prime sur cette égalité. Et si l’un ou l’autre se sent lésé, c’est peut-être parce qu’il est lésé !

Qui te dit que la mère, le père aussi peut-être, a vraiment une attitude égalitaire envers tous leurs enfants ? Il se peut qu’ils accordent plus de temps au veuf de leur fille et à ses enfants, et ça c’est frustrant pour l’autre fille, même si ça peut ne pas l’être pour son frère ? Il faudrait parfois que tu sois plus empathique pour ceux qui souffrent vraiment puisqu’ils prennent le temps de t’exprimer cette souffrance.

Une qui a souffert