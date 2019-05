Des luminaires WOW (faits à Montréal) sont en vente à partir de 85$ pour un temps extra limité

La compagnie montréalaise Hamster objets de compagnie a décidé de célébrer l’arrivée du printemps en offrant des rabais sur ses luminaires.

Les suspensions classiques, les appliques murales et une foule d’autres produits classiques de la compagnie sont en vente à partir de 85$!

En plus d’être présentement en vente, les produits de Hamster objets de compagnie sont tous fabriqués sur commande et sur mesure dans un petit atelier du quartier Villeray. Vous devez donc calculer entre 4 et 6 semaines avant de recevoir votre commande.

Si vous avez une idée plus spécifique de ce que vous voulez, Hamster propose même de créer des luminaires à votre image. Un petit plus pour ceux qui aiment que leur décor soit unique!

Les produits de l’entreprise bien de chez nous se retrouvent d’ailleurs dans certains des plus beaux restos et bars de Montréal.

On peut d’ailleurs voir de leurs créations au Lawrence, au Club Pélicano, au Tiradito et dans certaines des plus jolies maisons d’architectes de la ville.

Pour tout savoir sur les rabais et les créations de Hamster objets de compagnie, c'est par ici.

Pour visiter les maisons et apparts de vos vedettes préférées, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!