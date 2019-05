Nounoune et ubériser entrent dans le dictionnaire

Des expressions typiquement québécoises comme « nounoune » ont fait leur entrée cette semaine dans l’édition 2020 du Larousse. Sur les 150 nouveaux mots apparaissant dorénavant dans le célèbre outil de référence français, beaucoup témoignent de la place importante qu’occupe le numérique dans notre société, comme « ubériser »... au grand dam de ceux qui souffrent d’« illectronisme ». Quelques exemples de nouveaux mots.

Les mots québécois

Divulgâcher

Révéler prématurément un élément clé de l’intrigue d’une œuvre de fiction ; spoiler.

Emportiérage

Action de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution une portière automobile.

Nounoune

Un peu niais, nunuche.

Les mots technos

Datacratie

Gouvernance par les données numériques (personnelles, administratives, commerciales, etc.).

Ubériser

Rendre obsolète un modèle économique existant, via notamment l’utilisation de plateformes numériques.

Darknet

Ensemble des réseaux permettant de partager de manière anonyme des données cryptées inaccessibles aux moteurs de recherche traditionnels.

Illectronisme

État d’une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l’utilisation et à la création des ressources numériques.

Les mots écolos

Bioplastique

Plastique biodégradable.

Locavorisme

Mouvement prônant de ne consommer que des fruits et des légumes locaux et de saison, afin de contribuer au développement durable.

Les mots de philo-psycho

Antispécisme

Vision du monde qui récuse, par opposition au spécisme, la notion de hiérarchie entre les espèces animales.

Bore-out

Syndrome d’épuisement professionnel dû à l’ennui provoqué par le manque de travail ou l’absence de tâches intéressantes à effectuer.

Charge mentale

Poids psychologique que fait peser (plus particulièrement sur les femmes) la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique, et surtout, psychique.

– Avec L’Express, Le Point, L’AFP et Le Monde