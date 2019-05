Nutrition Fit Plus prend de l’expansion

Nutrition Fit Plus, qui se spécialise dans le prêt-à-manger livré à domicile, compte ouvrir une deuxième usine à Dorval cet été et embaucher près de 200 personnes.

Cette nouvelle installation de 30 000 pieds carrés sur l’île de Montréal s’ajoute à l’usine de Saint-Hyacinthe en Montérégie. L’entreprise québécoise veut ainsi produire près de cinq millions de repas annuellement.

«Nous assistons actuellement à une révolution des habitudes de consommation alimentaire alors qu’un nombre grandissant de personnes veulent sauver du temps en cuisine, sans néanmoins sacrifier la qualité ni la saveur des aliments», a déclaré Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Nutrition Fit Plus, par communiqué. Nous avons fondé Nutrition Fit Plus et développé un savoir-faire unique qui nous permet d’offrir des repas équilibrés, prêts en deux minutes, et livrés frais à domicile à l’échelle du Québec et de l’Ontario.»

Cette compagnie veut devenir le plus gros joueur de prêt-à-manger livré à domicile au Canada d’ici 2022. Elle étudie d'ailleurs la pertinence de s'inscrire en bourse d’ici un an et demi.