Pas d’expert en ponts suspendus

L’État québécois, qui projette notamment la construction d’un pont à haubans à l’île d’Orléans­­­ et qui planche en parallèle sur le projet de 3e lien Québec-Lévis (qui pourrait être un pont), cherche des spécialistes pour la conception de ce type d’ouvrages, mais aussi pour la surveillance et l’entretien de structures existantes.

« La DGS, c’est en quelque sorte nos kingpins au MTQ. Tous nos experts en structures sont là. C’est un méchant aveu de dire qu’on n’a aucun spécialiste en pont sur câbles... Quand il arrive des problèmes avec le pont Laporte, on nous dit : “Ne vous en faites pas, c’est sécuritaire”. Mais qui statue sur la sécurité du pont si on n’a aucun spécialiste ? » s’interroge le président de l’APIGQ, Marc-André Martin, en entrevue.

« Moi, je trouve ça très grave. On est censés être à l’avant-garde, parce que c’est nous qui faisons les normes et qui devons [nous] assurer que les pratiques en construction de ponts et de routes au Québec soient sécuritaires, puis on n’a personne dans ce type de ponts là. On est dépendants du privé », se désole M. Martin.