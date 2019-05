Phil Roy, Pierre Hébert et les Denis Drolet animeront un gala ComediHa!

Pierre Hébert, les Denis Drolet et la star française Kev Adams seront aux commandes de leur premier gala ComediHa! en août prochain. Phil Roy, P-A Méthot et Fabien Cloutier sont quant à eux de retour pour compléter la brochette d’animateurs des galas du 20e anniversaire du festival.

L’identité des six animateurs des galas a été dévoilée aujourd'hui, à Montréal, dans le but de rassembler plus facilement cinq des six animateurs dans la même conférence de presse. Le Palais Montcalm de Québec sera de nouveau le château fort des galas cette année.

Pour ses 20 ans, le ComediHa! Fest a choisi des «personnalités marquantes et des coups de cœur», a fait savoir lors de la conférence de presse le président-fondateur de l'événement, Sylvain Parent-Bédard.

«Plein la vue»

Humoriste chouchou de la capitale, il revenait à P-A Méthot d’ouvrir le bal le 8 août avec son quatrième gala en carrière. Phil Roy, qui a fait un tabac lors de ses deux précédents galas, promet encore d’en mettre «plein la vue et les oreilles» le 9 août.

Avec quatre one-man-shows derrière la cravate à 27 ans seulement, la coqueluche de l’humour français Kev Adams animera le premier gala international du ComediHa! Fest le samedi 10 août. Il rassemblera des humoristes de toutes les origines, certains connus ici comme Boucar Diouf et Jeremy Demay, alors que d'autres, comme Olivier De Benoist, Jarry ou Kyan Khojandi, seront des découvertes pour le public québécois.

Les Denis Drolet apporteront sans doute une bonne dose d’absurdité dans ce 20e anniversaire le jeudi 15 août. Récipiendaire de l’Olivier du spectacle de l’année il y a deux ans, Pierre Hébert pilotera son premier gala le 16 août. Fabien Cloutier avait excellé l’an passé dans les monologues qu’il avait écrits pour son gala. Il sera de retour le 17 août.

En plus des six galas traditionnels, le festival d’humour de Québec, pour célébrer ses 20 ans, s’offrira une soirée unique et éclatée le 14 août sous la gouverne de Normand Brathwaite.

Le ComediHa! Fest se déroule du 7 au 18 août. Les billets pour les galas ComediHa! sont en prévente maintenant, tout comme ceux de la soirée Bonne Fête ComediHa!. À l’achat de billets pour ces soirées, le festivalier reçoit gratuitement les lunettes jaunes qui donnent accès à 350 spectacles.

Le reste de la programmation sera dévoilé le 21 mai.

Artistes dont la participation aux galas est confirmée:

P-A Méthot, 8 août

Rosalie Vaillancourt

Peter MacLeod

Dominic Paquet

Sam Breton

Mathieu Cyr

Jean-Claude Gélinas

Pierre Hébert

Phil Roy, 9 août

Didier Lambert

Yannick De Martinea

Anaïs Favron

Kev Adams

Kev Adams, 10 août

Boucar Diouf

Kyan Khojandi

Jérémy Demay

Franky

Éric Antoine

Olivier De Benoist

Véronique Gallo

Tania Dutel

Jarry

Fabien Cloutier

Denis Drolet, 15 août

Les Grandes Crues

Philippe Bond

Mario Jean

Jean-Thomas Jobin

Pierre Hébert, 16 août

Martin Vachon

Christine Morency

Michel Boujenah

Luc Langevin

Phil Roy

Fabien Cloutier, 17 août