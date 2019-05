Plus de 8000 personnes à l’activité «On jase-tu?»

Plus de 8000 personnes de partout au Québec se sont réunies pour prendre un café et tenter de vaincre l’isolement social des aînés dans le cadre de la journée « On jase-tu ? », dont la porte-parole était Marie-Claude Barrette. L’événement sera de retour pour une troisième édition en 2020.

Photo Audrey Mc Mahon

