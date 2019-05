Report du second procès de Michée Roy à Sherbrooke

SHERBROOKE – Le dossier du deuxième procès de Michée Roy, cet homme accusé d'avoir provoqué la mort de son bébé, a été reporté au 21 juin, mardi, au palais de justice de Sherbrooke.

Cinq semaines après avoir obtenu le droit à un nouveau procès, Michée Roy n'a pas eu à se présenter devant le juge, puisque son avocat souhaite clarifier certains points avec l'aide juridique concernant son mandat et la suite des procédures.

En mars 2017, Michée Roy avait été trouvé coupable de l'homicide involontaire de son bébé de 69 jours et condamné à 12 ans de pénitencier. Une contre-expertise effectuée par un neuropathologiste ontarien soulève cependant certains doutes. Selon lui, les lésions au cerveau de l'enfant pourraient avoir été provoquées par un arrêt cardiorespiratoire, plutôt que part le syndrome du bébé secoué.

Comme aucun expert n'avait témoigné pour la défense lors du premier procès, la Cour d'appel du Québec a décidé, le 30 mars dernier, de casser le verdict de culpabilité.

Détenu depuis plus de quatre ans, Michée Roy pourrait demander à la Cour supérieure de le remettre en liberté en attendant son nouveau procès. On devrait en savoir plus long sur ses intentions le 21 juin.