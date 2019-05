Un documentaire sur le cancer du sein

Anick Lemay va très bien. La maladie a quitté son corps, elle a repris le tournage du téléroman L’Échappée et elle se lancera, dans quelques jours, dans le tournage d’un documentaire où elle suivra cinq femmes frappées par le cancer du sein.

Mont Tétons : un guide de survie suivra cinq femmes, depuis le diagnostic, les tests préopératoires et l’opération, la chimiothérapie, la radiothérapie et la mastectomie. Le documentaire a pour objectif de démystifier et de dédramatiser toutes les étapes d’une reconstruction mammaire.

« J’aurais aimé voir, lorsque j’ai appris que j’étais pour avoir une mastectomie complète, des images ou des vidéos. J’ai fait le tour du web et je n’ai rien trouvé qui montrait vraiment ce que c’était dans la réalité », lance la comédienne lors d’un entretien téléphonique.

Anick Lemay s’était juré de faire quelque chose lorsqu’elle a constaté ce manque de documentation.

« Il y a beaucoup de photos de seins qui sont reconstruits, mais c’est une étape qui arrive un an et demi après la chirurgie. J’avais envie de montrer ce à quoi ça ressemble une semaine après l’opération. Il y a un an et demi d’attente avant d’avoir de beaux seins reconstruits », fait-elle remarquer.

Une étape que la comédienne vivra en décembre ou en janvier 2019, soit un an après les traitements de radiothérapie.

Retour sur le plateau

Le documentaire, produit par Blimp télé et en collaboration avec Québecor contenu, sera diffusé en octobre, au cours du mois de sensibilisation au cancer du sein, sur la chaîne spécialisée Moi et Cie.

Le tournage de Mont Tétons : un guide de survie débutera dès la semaine prochaine.

Sur les cinq femmes qu’elle suivra au cours des 20 jours de tournage prévus, deux doivent se faire opérer mardi et une autre est en attente pour des traitements de radiothérapie.

« Je vais leur prendre la main et les aider à traverser ce moment difficile qu’elles sont en train de passer. Je l’ai vécu et je sais vers quoi elles s’en vont. Je suis debout, vivante, heureuse et j’en suis sortie. Je veux leur montrer que c’est un chemin qui est vraiment difficile, mais qui est faisable », relate-t-elle.

Anick Lemay compare les différentes étapes menant à la mastectomie à l’ascension d’une montagne. De là le titre, Mont Tétons : un guide de survie.

« C’est une montagne que tu dois gravir sans être préparée à le faire. Je possède les codes d’escalade et je veux les partager, par l’entremise de ces femmes, avec les suivantes qui vont devoir vivre ça. Le top de la montagne existe et c’est possible de l’atteindre », laisse-t-elle tomber. La comédienne a terminé le premier bloc de tournage de la prochaine saison du téléroman L’Échappée. Elle avait été absente, physiquement, la dernière saison. « C’était l’fun de retrouver la gang et de recommencer à jouer, ce qui est mon métier premier. J’ai ressenti, la veille du tournage, un stress de soir de première au théâtre. C’était, une fois la première scène tournée, comme monter de nouveau à bicyclette », fait-elle savoir.