Un parti pris en otage?

En dehors des circonscriptions du Grand Montréal et de l’Outaouais, dans lesquelles une chaise peinte en rouge serait élue, combien de sièges le PLQ a-t-il remportés le 1er octobre dernier ?

On ne se bouscule pas pour vouloir devenir chef du PLQ et, en tout respect, il est extraordinairement difficile de voir en mesdames Anglade et Rizqy, seules candidatures pratiquement assurées, des solutions aux problèmes profonds de ce parti.