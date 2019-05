Viggo Mortensen démolit le parti d'extrême-droite qui a utilisé sa photo

Si vous voulez utiliser une image de Viggo Mortensen pour propager votre message politique, gare à vous.

Sur le web, l'extrême-droite est reconnue pour se réapproprier des images issues de la culture populaire et modifier celles-ci afin de faire valoir son message.

C’est exactement ce qu’a fait Vox, un parti espagnol d'extrême-droite, en publiant une image sur Twitter.

Dans une capture d’écran du film Lord of the Rings, on peut voir Aragorn prêt à affronter à une horde d’orcs.

Par contre, les petits taquins chez Vox ont bien pris soin de modifier la photo avant de la publier.

À la place d’Aragorn, on voit le logo de Vox, et à la place de ses adversaires, on voit plusieurs symboles qui font généralement suer l’extrême-droite: des logos LGBT, les médias, les indépendantistes catalans, les communistes, les anarchistes, les féministes, etc.

La photo est accompagnée de la phrase «Que la bataille commence».

Plusieurs ont dénoncé l’utilisation de la photo, notamment l’homme derrière Aragorn.

Mardi, dans une lettre publiée dans le journal espagnol El Pais, l’acteur Viggo Mortensen a qualifié son usage par Vox d’«absurde».

«Non seulement c’est absurde que moi, l’acteur qui ait joué ce personnage, quelqu’un qui est intéressé par plusieurs cultures et langues, en Espagne et ailleurs dans le monde, soit lié à un parti ultranationaliste et néo-fasciste», a écrit l’homme de 60 ans, «c’est encore plus ridicule que le personnage d’Aragorn, un homme d’État polyglotte, qui préconise le savoir et l’inclusion de diverses races, coutumes et langues, soit utilisé pour tenter de donner de la légitimité à un groupe anti-immigration, antiféministe et islamophobe.»

«Nous devons être prudents et proactifs, comme Aragorn dans la saga écrite par Tolkien», a-t-il ajouté.

Depuis la publication de sa lettre, les noms de Viggo Mortensen et Aragorn sont trending sur Twitter.

Warner Bros, le studio responsable de la trilogie du Seigneur des Anneaux, a confirmé que l’image du film avait été utilisée par Vox sans son autorisation.

Sabemos que El Señor de Los Anillos tiene muchos fans, pero Warner Bros no ha autorizado el uso de nuestra propiedad intelectual para ninguna campaña política. — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) April 29, 2019

Bien que Vox ne s’identifie pas lui-même comme un parti d'extrême-droite, ses prises de position sur plusieurs sujets sont alignées avec l’idéologie des partis qui y sont traditionnellement associés.