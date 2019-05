Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Nest Hub de Google

Nest Hub, c’est la réponse du géant Google aux produits Alexa de l’autre géant, Amazon.

Avec cet écran intelligent, vous pourrez par la voix gérer votre maison connectée, lancer du divertissement ou afficher vos photos préférées.

Si les produits Alexa d’Amazon sont des haut-parleurs intelligents, Nest Hub de Google est en revanche un écran intelligent avec lequel vous pourrez interagir avec des commandes vocales.

Dans la gamme des produits Google, ce dernier remplace Home Hub.

Intégrant l’Assistant Google, vous obtiendrez des réponses et des actions personnalisées pour contrôler les fonctions de votre maison connectée, faire jouer de la musique, afficher l’album photo de votre dernier voyage pour ne mentionner que les plus importantes.

Le 3 mai dernier, en entrevue avec Mark Spates, chef des produits et responsable des appareils domestiques intelligents, nous avons pu nous entretenir sur les principales caractéristiques de l’écran Nest Hub qui vient d’être annoncé publiquement aujourd’hui.

D’un format nouveau, offert en quatre couleurs, Google a conçu son Nest Hub pour qu’il s’intègre partout dans la maison, de la cuisine jusqu’au salon ou la chambre à coucher.

Cadre photo électronique et domotique

À l’aide du capteur EQ Light, «l’écran 7 pouces s’ajuste automatiquement en fonction de l’éclairage de sorte que les photos affichées se fondent dans le décor. Avec plusieurs Nest Hub à domicile et la fonction Live Albums de Google Photos, il est possible de personnaliser des albums différents sur chaque appareil».

Selon le document que j’ai obtenu, les nouvelles photos et celles qui sont partagées avec Live Album s’afficheront automatiquement tout en évitant les images floues ou en double.

Google ayant mis la main sur l’entreprise Nest en janvier 2014, le catalogue de produits domotiques est bien garni.

Avec Nest Hub, l’utilisateur aura accès et le contrôle sur tous les appareils compatibles, par l’écran tactile ou par des commandes vocales.

Parmi ceux-ci, les lumières, les thermostats, les téléviseurs, les caméras de surveillance, Chromecast et plusieurs autres.

Et avec l’application mobile Google Home, tous ces appareils peuvent être gérés à distance sur un téléphone intelligent.

Dans la cuisine

On ne compte plus les recettes en ligne et en vidéo sur la plateforme YouTube que supporte naturellement Nest Hub et qui, selon M. Spates, sera très pratique au quotidien dans la cuisine.

Incertain de la manière de couper en dés un oignon? Suffit de le demander à l’Assistant Google.

Cela dit, Nest Hub est dépourvu de caméra vidéo, ce qui peut être vu positivement par ceux qui craignent d’éventuelles intrusions ou négativement puisqu’il ne sera pas possible de communiquer par Google Duo.

Compatibilités

Pour fonctionner, l’écran intelligent Google Nest Hub exige un réseau WiFi, une source d’alimentation électrique et un appareil mobile compatible Android ou iOS.

Avec ce lien, vous pourrez suivre sur YouTube le dévoilement du plus récent produit Google.