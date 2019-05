DURAND, André



À Saint-Jérôme, le 24 avril 2019, est décédé à l'âge de 80 ans, M. André Durand, époux de feu Mme Claudette Fournelle et conjoint de Mme Diane Groulx. M. Durand est le fondateur des Portes A.R.D. Inc. de Lachute.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Louise (Gilles Martineau), son fils Robert et son petit-fils Jimmy (Cindy). Il quitte également son frère et ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Conformément aux dernières volontés de M. Durand, les rituels funéraires se sont déroulés dans la plus stricte intimité de la famille.M. André Durand a été confié à la :À la mémoire de M. Durand, que votre témoignage de sympathie s'exprime par un don à la Société canadienne du cancer.