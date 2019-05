GUIMOND, Alcide



À Laval, le 27 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Alcide Guimond.Il laisse dans le deuil ses soeurs : feu Thérèse (Réal), feu Yvette, Armelle (Roland), Jacqueline (Viateur), Marie-Ange, ses frères : feu Léo-Paul, feu Paul-Émile, Vital (feu Rose-Hélène), Camille (feu Lise) et Jean-Denis (Cathia), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 11 mai dès 9h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 11h en l'église St-Léopold au 3827 boul. Ste-Rose, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire Québec.