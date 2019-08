10 astuces pour faciliter votre ménage du printemps

Malgré qu’il soit synonyme de l’arrivée des beaux jours, le ménage du printemps n’est généralement pas la corvée qu’on préfère. Pour rendre le tout plus efficace, rapide et facile, suivez nos précieux conseils.

1. Commencez par désencombrer.

Triez, classez et donnez les objets et vêtements dont vous n’avez plus besoin. C'est la base. Rappelez-vous que plus vous avez de meubles et d’objets décoratifs, plus la corvée du ménage sera longue. Profitez de l’occasion pour désencombrer vos pièces et vos garde-robes.

2. Déplacez tout.

Pour faire un ménage en profondeur, prenez le temps de déplacer tous vos meubles pour bien nettoyer les surfaces en dessous. Tapis, canapés, chaises et surtout, les électroménagers derrière lesquels se logent beaucoup de poussière.

3. Concentrez-vous sur une pièce à la fois.

C’est la meilleure façon d’attaquer une tâche colossale sans se décourager. Après chaque pièce, vous aurez le sentiment du devoir accompli. De cette façon, vous pourrez avancer votre ménage petit à petit même si vous avez seulement une heure ou deux devant vous.

4. Utilisez un produit multi-usage.

En privilégiant un produit tout usage, multisurfaces et sans rinçage, vous vous simplifierez grandement la vie en évitant de devoir changer de produit à chaque tache que vous accomplissez.

5. Privilégiez le temps gris pour laver vos fenêtres.

Vous attendez le beau temps pour vous lancer dans le lavage des fenêtres ? Erreur ! Par temps ensoleillé, le temps de séchage de vos fenêtres sera trop court et des traces resteront sur vos fenêtres. Attendez une journée nuageuse ou que vos fenêtres soient à l’ombre selon l’heure de la journée.

6. Videz le garde-manger

C’est le temps de l’année où il faut tout vider, nettoyer et remplir à nouveau. Faites le même exercice avec le réfrigérateur et le congélateur. Placez bien en vue et à l’avant, les produits dont la date de péremption approche pour vous assurer d’un bon roulement des aliments. Évitez les produits chimiques pour nettoyer les zones avec lesquelles vos aliments seront en contact. Le vinaigre blanc fera parfaitement l’affaire.

7. Déléguez.

En mandatant chaque membre de la famille de faire le ménage d’une pièce précise, vous viendrez à bout du grand ménage bien plus rapidement. Pour vous assurer que le travail soit bien fait, vous pouvez remettre à chacun de vos enfants une liste à cocher avec les tâches à effectuer dans leur chambre par exemple.

8. Concoctez vos propres produits ménagers.

Pour faire le ménage sans avoir recours à des produits chimiques ou des abrasifs, plusieurs produits du garde-manger dont le vinaigre et le bicarbonate de soude font office d’excellents nettoyants en plus de vous faire économiser. Vous trouverez de nombreuses recettes sur le web.

9. Choisissez les bons chiffons.

Les chiffrons en microfibre sont parmi les plus efficaces. Leur pouvoir nettoyant est assez efficace pour être utilisé à sec ou rincé à l’eau claire, sans produits nettoyants. Utilisés à sec, ils font disparaître la poussière comme par enchantement. Les chiffons KLIIN, à mi-chemin entre l’essuie-tout et la guenille, sont un nouveau produit québécois à la fois doux et résistant pour nettoyer n’importe quoi et faire briller, entre autres, les fenêtres. Ils sèchent en quelques minutes seulement et se nettoient directement dans le lave-vaisselle ou à la laveuse.

10. Nettoyez et désodorisez en une seule étape.

Pour faciliter le nettoyage du four à micro-ondes, placez-y un bol en vitre rempli d’une tasse d’eau et du jus d’un demi-citron. Activez le micro-ondes environ 5 minutes afin que l’intérieur se couvre de vapeur. Grâce à elle, toutes les particules de nourriture séchée se décolleront comme un charme et le jus de citron y laissera son agréable parfum. Il vous suffit ensuite de passer un chiffon sur toutes les surfaces du micro-ondes.

