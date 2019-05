LETELLIER DUFRESNE Danielle



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort prématurée de notre mère, Danielle Dufresne Letellier, épouse de feu Robert Letellier.Décédée le 5 mai à l’âge de 80 ans, originaire de Longueuil mais habitant Saint-Lambert depuis plus de 30 ans. Fille de feu Roger Dufresne et feu Marcelle Lamarre.Elle laisse derrière elle ses enfants Michel (Stéfanie Parenteau), Marie Claude (André Martel) et Dominique (Claude Gélineau), ses petits-enfants Catherine, Simon (Kelly An), Laurent, Philippe et Édouard, ses frères, feu Yves Dufresne (Shirley Léveillé), Guy Dufresne (Danielle Léveillé), sa cousine Hélène qu’elle considérait comme sa soeur, ainsi que les autres membres de sa famille et tous ses amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai de 10h à 12h à la:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 PROMENADE RIVERSIDEST-LAMBERT, QC, J4P 1A7Un service religieux sera célébré en sa mémoire le vendredi 10 mai à partir de 14h. Cependant la famille recevra les condoléances dès 13h à l’église de Saint-Lambert, 41 avenue Lorne, Saint-Lambert.Si vous souhaitez offrir des dons, pensez à la Fondation Pierre-Boucher.