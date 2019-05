14 cadeaux pour votre mère à acheter au Puces Pop du printemps si vous êtes à la dernière minute

Si vous êtes un peu toujours à la dernière minute et que vous avez complètement oublié d’acheter un petit quelque chose à votre «mom» pour la fête des Mères, pas de panique!

L’édition printanière du très cool marché Puces Pop a lieu ce week-end et c’est l’endroit idéal où dénicher toute sorte d’items faits par des artisans d’ici. Impossible de ne pas trouver le cadeau idéal pour gâter votre mère!

Pour vous préparer à votre passage au Puces Pop, voici 14 suggestions cadeaux pour votre mère :

1. Cette affiche de Marlone Montreal – 39$

2. Cet organisateur de bureau de MARDIROSdesign – 89$

3. Ce sac de sport en coton prélavé de OneByShoks – 59$

4. Cette carte de souhaits «Je te lance des fleurs» de Bien à vous – 5$

5. Ce foulard à motif de café teint naturellement au café de Fleur maison – 28$

6. Ce lait pour le bain de Dot & Lil – 20$

7. Ce collage «Lune-sur-mer» de Les Microcosmes – 65$

8. Cette bougie de cire de soya au thé et gingembre de Pigeon – 28$

9. Ces boucles d’oreilles très design de Bijoux Pépine – 45$

10. Ce joli pot à plante de Shayna Stevenson – 40$

11. Une couronne de fleurs de Atelier Végétal – environ 65$

12. Ces boucles d’oreilles en fibre de coton de CartoucheMTL – 36$

13. Cette petite assiette «passe-partout» de CybeleCeramic – 25$

14. Cette lotion hydratante et parfumée à l'huile essentielle thérapeutique de Géranium de Apprenti Ôr’ganik – 27$

Puces Pop : Édition Printanière 2019

Vendredi 10 mai 2019 : 15 h à 20 h

Samedi 11 mai 2019 : 11 h à 18 h

Dimanche 12 mai 2019 : 11 h à 17 h

À l’Église Saint-Denis (5075, rue Rivard, Montréal)

