ROUSSEAU, Jean



À Montréal, le 28 avril 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé Monsieur Jean Rousseau, époux de Ginette Babin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Yasemin), Jean-François (Mohcine) et Mélanie (Philippe), ses petits-enfants Yannick, Arielle, Thalie et Magalie, sa soeur Line (Dino), son frère Luc (Nicole), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 13 heures à 17 heures au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer des Cèdres serait apprécié en la mémoire de Jean Rousseau.