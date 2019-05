DEIT (BOSCH), Jeannette



Au CHSLD Bruchési de Montréal, le 14 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeannette Bosch, épouse de feu Henri Deit, demeurant à Ste-Brigide d'Iberville.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Léon (Lucie Maher), Jean-Louis, Marie-Josée et Alain (Françoise Wannaz). Elle laisse également ses petits-enfants, Eloi (Méliane), Mélanie, Marc-Olivier (Catherine), Elizabeth (Gabriel), Vincent et leur mère Susy Smith, sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et autres parents et amis d'ici et de France.et le samedi 18 mai, à compter de 9h auFARNHAM J2N 2W8Tél. 450-293-4474 - Téléc. 450-293-8525www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 18 mai à 11h en l'église de Ste-Brigide d'Iberville, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Brigide d'Iberville.Des dons en sa mémoire à PIMO (Promotion Intervention en Milieu Ouvert), 2030, boul. PIE IX, local 215, Montréal, Qc H1V 2C8, seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au www.pimo.qc.ca