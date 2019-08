5 étapes pour mieux organiser votre garde-robe

Grande ou petite, votre garde-robe peut être fonctionnelle et pratique à condition d’être bien organisée. Voici quelques règles de rangement à suivre pour gagner en ordre et en espace.

À lire aussi: 9 astuces beauté pour économiser temps et argent

1. Faites l’inventaire du contenu de la penderie.

Sortez tous les vêtements de votre garde-robe, puis classez-les en deux piles : les vêtements à donner et ceux à conserver. Un item qui n’a pas été porté depuis deux ans devrait être donné. L’exercice pourra être refait à chaque changement de saison. Si l’espace dans votre garde-robe est limité, entreposez les vêtements et accessoires qui ne sont pas en saison dans des bacs de rangement ou des sacs sous vide que vous rangerez au sous-sol ou sous le lit. Disposez les chaussures que vous portez régulièrement sur des tablettes et les autres dans des boîtes de rangement.

2. Maximisez l’espace.

Ne perdez pas un pouce carré d’espaces en ajoutant des accessoires de rangement, comme des étagères, des boîtes et des crochets. Les solutions de rangement offertes sur le marché sont incroyablement nombreuses et ingénieuses. Sur un bout de mur dégagé ou derrière la porte de la penderie, l’ajout de crochets vous permettra d’avoir à portée de la main vos bijoux, ceintures et sacs à main. Des boîtes de rangement placées tout en haut des étagères et directement au sol vous donneront plus d’espace.

3. Regroupez les vêtements par catégorie.

Compartiment, c’est la clé d’une penderie bien organisée. Regroupez ensemble les pantalons, les jupes et les robes, les chemises à manches longues, les chandails à manche courte, etc. Vous aurez ainsi plus de facilité à repérer vos vêtements lors des matins pressés. Vous pouvez ensuite subdiviser chaque catégorie par couleur. Ajoutez des séparateurs dans vos tiroirs afin de ranger séparément vos sous-vêtements, bas et accessoires. Finalement, placez les vêtements dont vous vous servez le plus souvent bien en vue au milieu de la garde-robe et les autres au fond ou sur les côtés.

4. Rangez à la verticale.

Popularisée par la reine du rangement Marie Kondo, la technique du pliage et de l’entreposage à la verticale fait plusieurs adeptes. Cette méthode permet de rangement plus de chandails dans un même espace tout en vous permettant de tout voir au premier coup d’œil. Finie la pile de chandails que vous devez défaire pour avoir accès au dernier chandail du fond.

5. Maintenez l’ordre

Une fois ce grand travail d’organisation terminé, respectez l’emplacement que vous avez assigné à chacun de vos vêtements. Rangez-les chaque fois au même endroit où vous les avez pris. Puis, dès qu’un nouveau vêtement entre dans la garde-robe, un autre de la même catégorie devrait sortir. Finalement, répétez toutes ces étapes au moins deux fois par année, à l’hiver et à l’été.