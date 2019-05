5 spectacles auxquels assister à Saint-Sauveur cet été

Danse et musique auront la part belle lors du 28e Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS) qui égayera la municipalité des Laurentides du 25 juillet au 5 août. Voici cinq rendez-vous ayant piqué notre curiosité.

«Sérénades» des Violons du Roy

COURTOISIE RED ATWOOD PHOTOGRAPHIE

La prochaine édition du FASS sera portée par le retour des Violons du Roy. L’absence de 20 ans de l'ensemble au grand rassemblement prendra fin avec la présentation de «Sérénades», un concert où résonneront des œuvres de Mozart, Dvořák, Wolf, Puccini et Tchaïkovski. Le chef invité sera Julien Proulx.

- Vendredi 26 juillet à 20 h.

«Danse à trois temps» de Plamondon, Barbuto et Kiel

COURTOISIE FRANCESCA CHUDNOFF

Trois chorégraphes conjugueront leur talent afin de créer «Danse à trois temps», un projet tout féminin. D’abord, Anne Plamondon présentera «Counter Cantor», sa collaboration avec Emma Potner. Forte d’une cinquantaine de pièces en carrière, Giocondo Barbuto dévoilera quant à elle une primeur mondiale, alors que Hanna Kiel offrira un extrait de «Resonance», une œuvre dont l’inspiration émane d’un important mouvement politique né en Corée.

- Samedi 27 juillet à 20 h.

«Crypto» de Guillaume Côté

COURTOISIE MATT BARNES

Quand la technologie se place au service du théâtre, mais aussi celui de la danse classique et contemporaine, un projet unique comme «Crypto» prend vie. Le spectacle sera présenté pour la toute première fois cet été à Saint-Sauveur. Directeur artistique du FASS, Guillaume Côté a collaboré avec le librettiste Royce Vavrek. Il a chorégraphié son œuvre sur la musique de Mikael Karlsson.

- Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août à 20 h.

«From Bach to Bowie» du Complexions Contemporary Ballet

COURTOISIE SHAREN BRADFORD

Le temps de deux soirées, les univers musicaux des regrettés Johann Sebastian Bach et David Bowie se marieront. À l’occasion de son 25e anniversaire, la troupe du Complexions Contemporary Ballet présentera «From Bach to Bowie», une œuvre composée de plusieurs numéros de danse sur la musique créée par le légendaire compositeur et neuf chansons incontournables du célèbre chanteur.

- Vendredi 2 août et samedi 3 août à 20 h.

Soirée de clôture avec l’Orchestre Métropolitain

COURTOISIE FRANÇOIS GOUPIL

Afin de compléter avec un point d’exclamation le 28e FASS, le globe-trotteur Yannick Nézet-Séguin dirigera une fois de plus l’Orchestre Métropolitain le temps d’un grand concert. Entre plusieurs rendez-vous avec l’Orchestre symphonique de Philadelphie dont il est le chef, le maestro revisitera Tchaïkovsky («Symphonie no 5»), Brahms («Danses hongroises nos 1, 4 et 6») en plus de Grieg («Suite no 1 de Peer Gynt») avec ses musiciens montréalais.

- Lundi 5 août à 20 h.