PESANT, née DION, Madeleine



À Montréal, le 2 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Madeleine Dion, épouse de feu Monsieur Sylvain Pesant.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Hélène), Lucie, Jean-Paul (Cécile), Jacques (Lyne), Jocelyne, Yves (Doris), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère André, ses belles-soeurs Lucette, Lise, Agathe et Jeannine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai 2019 de 10h à 13h30, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le vendredi 10 mai à 14h, en l'église Ste-Dorothée, 655, rue Principale, Ste-Dorothée, Laval, Qc, H7X 1E2.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.