DORÉ, Mélanie



De Saint-Jérôme, à Vancouver le 18 avril 2019, à l'âge de 42 ans, est décédée accidentellement Mélanie Doré.Elle était la fille adorée de André Doré et de Lise Lalonde.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son conjoint Joe Shohan, ses frères Martin et Jean-François et leur conjointe ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 mai de 10h à 12h45 au salon de la:Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 13h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle.