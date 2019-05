WESTER (née Bourbeau), Lise



À Laval, le 2 mai 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Lise Bourbeau Wester, épouse de M. Normand Wester.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Natalie (Daniel), ses soeurs Diane et Francine (Gilles), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 9 mai 2019 de 17h30 à 21h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.