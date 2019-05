BOISVERT, Thomas



De Pointe-aux-Trembles, le 3 mai 2019 à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Thomas Boisvert, époux de feu madame Fernande Plante, natif de Louiseville.Il laisse dans le deuil son fils André (feu Louise Dupuis) et sa conjointe Line Laliberté, ses quatre petits-fils, François (Linda Monette), Michel (Josée Monette), Pierre (Nadine Belisle) et Simon (Isabelle Brazeau), ses arrière-petits-enfants, Sophie, Émilie, Andréanne, Daphnée, Olivier, Gabriel, Guillaume et William. Il laisse également ses soeurs Laure (feu Jean-Marie Pichette) et Jeanne (Gilles Bouchard), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :vendredi le 17 mai 2019 de 18h à 22h et samedi le 18 mai dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Joseph de R.D.P. 10050 boul. Gouin est à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de la paroisse.