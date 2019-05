MARTIN, Valérie



Le 4 mai 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée, suite à un dur combat contre le cancer, Valérie Martin, fille de M. Bernard Martin et de Mme Marjolaine Nantel.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses deux fils Samuel et Maxime, son frère Frédéric, ses nièces Rébecca et Maryane, sa grand-mère, son amie Lyn ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 10 mai de 19h à 22h et le samedi 11 mai dès 9h à :7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 11 mai à 11h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.