CHAPUT BONIN, Marielle



À la Résidence Sorel-Tracy, le 6 mai 2019, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Marielle Bonin, épouse de feu M. Gérard Chaput, demeurant à Contrecoeur.Mme Marielle Bonin Chaput laisse dans le deuil ses enfants: André (Josée Lavergne), feu Denise (Robert Lemire) et Nicole (Yves Bissonnette), 6 petits-enfants: Marie-Josée, Pierre, Gabrielle (Benjamin), Laurianne, Julie (Olivier) et Rémi (Rosalie), 5 arrière-petits-enfants: Éliane, Mélissa, Frédérique, Raphaëlle et Alexandra.Soeur de feu Denis (Yvette Proulx) et feu Denise (feu Laurent Jacques), elle laisse aussi ses belles-soeurs famille Chaput: Alice (Claude Viau), feu Raoul (Raymonde Lamonde), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon4967 LEGENDRECONTRECOEURTél: (450) 587-2233le mercredi 15 mai 2019 à compter de 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église Ste-Trinité de Contrecoeur et de là au cimetière de Contrecoeur pour l'inhumation.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Sorel-Tracy pour les bons soins prodigués.Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.