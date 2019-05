DOYON HUOT, Louise



À Montréal, le 29 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Louise Doyon, épouse de feu Roger Huot.Mère de feu Jean, elle laisse dans le deuil son petit-fils Jean-Sebastien (Marilou), ses arrière-petits-enfants Loïc, Alice et Lily-Rose, sa soeur Raymonde, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 mai 2019 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, selon les volontés de la défunte, un don à la Fondation Maxime-Letendre, la Fondation de la Cité de la Santé et l'Association des bénévoles de l'hôpital serait apprécié en la mémoire de Louise Doyon Huot.