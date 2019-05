FOURNELLE (RACINE), Reina



De Ste-Anne-des-Plaines, le 6 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Reina Racine, épouse de feu M. Gérard Fournelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Robert Bilodeau), Normand (Suzanne Gagné), Jocelyne (Daniel Ouellette), Nicole (Jean-Marc Neveu) et Gérald (Diane Blanchette), ses petits-enfants Benoit, Mélanie, Annie, Mélissa, Christian, Vickye, David, Johannie, Adrianne et Isabelle, ses 15 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-enfant, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le vendredi 10 mai de 19h à 22h ainsi que le samedi 11 mai de 9h30 à 11h30 à laSTE-ANNE-DES-PLAINES