COURVILLE, Renée Blanche

(née Racine)



À Montréal, le 28 avril 2019 à l'âge de 76 ans, est décédée paisiblement et entourée de sa famille, Mme Renée Blanche Courville, épouse bien-aimée de M. Gilles Courville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Nancy), Martin (Marie-Pierre) et Éric, son frère Jacques, ses 5 petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.À l'aube de célébrer son 55e anniversaire de mariage en compagnie de son loyal et tendre époux, Renée aura vécu sa vie pleinement. Personnalité forte, amoureuse de voyages, d'art et de gastronomie, elle aura touché ceux qui l'ont côtoyée par son esprit vif, sa générosité, sa grâce et son rire. Elle nous manquera profondément.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Saint-Laurent,le lundi 13 mai 2019 de 19h à 21h. Il y aura une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe le mardi 14 mai 2019 à 9h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal ou à l'Association Pulmonaire du Québec.