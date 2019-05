TOUSIGNANT, Françoise



À Saint-Jérôme, le 3 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Françoise Tousignant.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Marcel, Gilles (Micheline), Roger, Denise, Marguerite, Thérèse, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai de 18h à 21h et le samedi 11 mai dès 9h au salon de la:Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 10h30, en l'église Saint-Antoine. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Jérôme.