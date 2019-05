FAURE, Raymonde

(née Mézières)



Le 4 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Raymonde Mézières, épouse de M. Jean Faure.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu René (Bernadette), feu Paul (Germaine), Robert (Josianne), Thérèse (André), Serge (Ghislaine), Jean-Claude (feu Micheline), Marcel (Micheline), Josette et Lisette (André), son beau-frère Michel Faure (Bernadette), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 12 mai 2019 de 14h à 17h et de 18h à 21h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.Un merci spécial au personnel du CHSLD Les Pommetiers de Beloeil pour leurs bons soins.